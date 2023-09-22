Театры кукол используют в спектаклях 3D-печать и шлемы виртуальной реальности

По словам директора Красноярского театра кукол Татьяны Поповой, с каждым годом спектакли театров кукол России становятся более технологичными

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Театры кукол из регионов России активно внедряют новые технологии в спектакли - декорации печатают на 3D-принтере, используют шлемы и костюмы виртуальной реальности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной XII Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова, сообщили участники фестиваля.

"Мы активно берем современную драматургию, и традиционные куклы не всегда дают возможность полноценно раскрыть замысел, поэтому мы используем сложные технологии. На фестиваль мы привезли спектакль "Цветы для Элджернона", где основную тему рассказали с помощью всемирно известного конструктора. <…> При этом часть деталей наш художник рисовал в специальных программах и печатал на 3D-принтере. В следующих спектаклях театр собирается работать с виртуальными шлемами и костюмами виртуальной реальности", - сообщил художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

По словам директора Красноярского театра кукол Татьяны Поповой, с каждым годом спектакли театров кукол России становятся более технологичными. "Благодаря федеральному проекту поддержки детских молодежных театров мы приобретаем современное оборудование, которое работает на спектакль. Сюжеты спектаклей развиваются благодаря современному проекционному, видео и звуковому оборудованию", - сообщила Попова.

Главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок рассказал, что считает "высшим пилотажем", когда "зритель вообще не видит живого актера, а действуют только куклы, это настоящая технология чудесного".

О фестивале

XII Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова проходит в Москве с 21 по 28 сентября. В фестивале принимают участие театры России, Ирана и Израиля. Фестиваль проходит под названием "Технологии чудесного" и будет посвящен Десятилетию науки и технологий, объявленному в России указом президента с 2022 по 2031 год.