Приморский балет Мариинки впервые выступит в Москве и Владикавказе

Гастроли состоятся в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Балет Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в Москве и Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"26 и 27 сентября состоится московская премьера спектакля Приморской сцены Мариинского театра "Тысяча и одна ночь". Балет Фикрета Амирова по мотивам арабских сказок в хореографии Эльдара Алиева будет показан на исторической сцене Большого театра. В главных партиях выйдут первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова и ведущие солисты приморской труппы - прима-балерина Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, первая солистка Лада Сартакова", - рассказали в пресс-службе. Показы пройдут в рамках направления "Ведущие театры" проекта "Большие гастроли", организованного Росконцертом.

Гастроли продолжатся 29 и 30 сентября в филиале Мариинского театра в Северной Осетии. На сцене театра оперы и балета пройдут показы одноактных постановок "Федра" Филипа Гласса и "Жар-птица" Игоря Стравинского. Эти спектакли станут первым опытом сотрудничества двух филиалов Мариинского театра.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток) - один из самых молодых в России коллективов с репертуаром, включающим эксклюзивные версии классических спектаклей в хореографии и редакции заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева. Труппа регулярно знакомит публику из разных регионов страны со спектаклями, которые можно увидеть только во Владивостоке.