Евгения Медведева исполнит главную роль в ледовом мюзикле "Кармен" в Петербурге

В постановке также примут участие двукратные серебряные олимпийские призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит главную роль в ледовом мюзикле "Кармен", обновленную версию которого представит в Петербурге Илья Авербух. Показы пройдут 5 и 6 ноября в Ледовом дворце, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"Главную роль исполнит Евгения Медведева. Масштабная сценография, спецэффекты, красочные стилизованные костюмы, трюки, живой вокал и, конечно, страстные испанские танцы делают "Кармен" одним из самых впечатляющих спектаклей Ильи Авербуха. Именно он в свое время дал толчок развитию нового жанра ледовых шоу - драматического спектакля на льду. Этот гастрольный сезон для команды Авербуха станет 20-м, юбилейным. И для него знаменитый хореограф обновил одну из своих самых любимых постановок", - отметили организаторы.

По словам Авербуха, которые приводит пресс-офис, "Евгении Медведевой удалось вдохнуть новую жизнь в спектакль". Фигуристка назвала роль Кармен "ролью мечты".

В постановке примут участие двукратные серебряные олимпийские призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александр Энберт, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие. В спектакле участвуют ледовый балет, артисты цирка, а также акробаты Ледового театра Санкт-Петербурга Григорий Забелло и Анатолий Сластин.

Озвучивают "Кармен" известные вокалисты Светлана Светикова и Сергей Ли в сопровождении живого ансамбля. За два ноябрьских дня посмотреть шоу в Ледовом дворце смогут почти 20 тыс. зрителей.