Филармония Петербурга отметит юбилей премьеры Десятой симфонии Шостаковича

В день рождения композитора в Большом зале состоится открытие сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Большой зал Филармонии откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича, отметив в этот вечер памятную дату - 70-летие мировой премьеры Десятой симфонии композитора. Она впервые прозвучала здесь в 1953 году под управлением Евгения Мравинского.

В эту программу симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева войдут также два произведения Сергея Рахманинова - симфоническая поэма "Остров мертвых" и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, где солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Шишкин.

"В течение этого сезона в исполнении Заслуженного коллектива России (ЗКР) под управлением Николая Алексеева прозвучат еще две симфонии Шостаковича: Тринадцатая - на открытии Международного фестиваля "Площадь искусств" и Седьмая - в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И это своеобразная прелюдия к 2025 году - году 50-летия со дня смерти Шостаковича и присвоения Ленинградской-Петербургской филармонии его имени. Таким образом, совершенно естественно вырисовывается год Шостаковича в Петербургской филармонии - 2025-й", - сказал на пресс-конференции перед открытием сезона заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Он отметил, что сезон пройдет под знаком юбилея Юрия Темирканова, которому в декабре исполнится 85 лет. Этой дате посвящены два абонемента ЗКР: "Оркестр Юрия Темирканова" и "Первый симфонический оркестр России". Под знаком юбилея с 14 по 24 декабря пройдет XXIII Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств".

О событиях сезона

В новом сезоне запланированы выступления известных дирижеров и солистов с филармоническими оркестрами, а также концерты ведущих исполнителей и коллективов

Так, с ЗКР выступят Ганс Граф (Австрия), Ион Марин (Австрия), Александр Рудин, Павел Бубельников, Феликс Коробов, Валерий Борисов, Димитрис Ботинис, Анатолий Рыбалко, Максим Алексеев, Алексей Ньяга, Михаил Леонтьев, Вячеслав Валеев. В списке солистов - пианисты Элисо Вирсаладзе, Елизавета Леонская (Австрия), Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Александр Гиндин, Филипп Копачевский, Илья Папоян, Иван Бессонов, Петр Лаул, скрипачи Вадим Репин, Гайк Казазян, Илья Иофф, флейтистка, победительница XVII конкурса имени Чайковского София Виланд. В октябре ЗКР под управлением Николая Алексеева выступит с двумя концертами на фестивале искусств "Хворостовский".

В числе ведущих приглашенных российских коллективов - Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова, Госоркестр имени Евгения Светланова, Симфонический оркестр и хор Московского театра "Новая опера" имени Евгения Колобова под управлением Яна Латам-Кенига, Симфонический оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

На конец декабря - начало января запланированы гастроли второго коллектива филармонии - Академического симфонического оркестра в Китай. В туре он выступит под управлением художественного руководителя Новосибирского симфонического оркестра Димитриса Ботиниса.

О специальных проектах

Филармония продолжит реализацию программы по развитию инклюзивной среды. К настоящему моменту ее главным итогом стало оборудование зданий обоих филармонических залов уникальной системой "Говорящий город", помогающей слепым и слабовидящим слушателям ориентироваться внутри зданий, а также предоставляет справочную информацию о прошлом и настоящем филармонии.

В сотрудничестве с Петербургским институтом истории РАН продолжается стартовавший в 2023 году историко-реставрационный проект "Военная летопись филармонии". Его цель - сохранение и изучение печатной продукции 1941-1945 годов из фондов Музыкальной библиотеки филармонии. В течение трех лет планируется отреставрировать более 700 афиш и плакатов, книгу записей блокадных концертов, множество концертных программок.