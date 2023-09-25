Театр "Мастерская Петра Фоменко" представит в новом сезоне восемь премьер

Также пройдут концерты, выставки, лекции, творческие встречи и многие другие мероприятия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Мастерская Петра Фоменко" объявил планы на 31-й сезон. Зрителям представят как минимум восемь премьер, среди которых "Новогодние приключения", "Пугачев" на основе поэмы Сергея Есенина о восстании казаков 1773-1775 годов, сообщается на портале мэра Москвы.

"В декабре в театре зрителей ждет премьера - "Новогодние приключения" режиссера Федора Малышева. В конце сезона он поставит еще один спектакль, это будет "Пугачев" на основе поэмы Сергея Есенина о восстании казаков 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Мы обратимся к творчеству Николая Гоголя - создадим спектакль "Совершенно невероятное событие" по пьесе "Женитьба". Работа в самом разгаре, визуальные решения принадлежат замечательной современной художнице Ирине Кориной", - цитирует портал слова художественного руководителя театра Евгения Каменьковича.

Режиссер Иван Поповски представит постановку "Село Степанчиково и его обитатели". Зрителям "Мастерской Петра Фоменко" Иван Поповски знаком по спектаклю "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира. В 2015 году режиссер получил за него премию "Золотая маска". Также в театре продолжится работа над "Божественной комедией" Данте Алигьери (режиссер Юрий Титов). Также, по словам худрука театра, в процессе создания еще минимум три новых спектакля. Кроме того, пройдут концерты, выставки, лекции, творческие встречи и многие другие мероприятия.

"Уже в сентябре труппа отправится на гастроли в Ярославль. В октябре актеров ждет Хабаровск - там они покажут спектакль "Семейное счастье". Жители Казани увидят "Короля Лира", а в Новокузнецке представят "Сон в летнюю ночь". В ноябре в Нижний Тагил привезут постановку "Волки и овцы", в мае 2024-го ее же представят в Баку", - говорится в сообщении.