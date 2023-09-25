Мишустин поздравил с юбилеем Лидию Федосееву-Шукшину

Премьер-министр РФ отметил ее актерский дар

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину, отметив ее уникальный актерский дар. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Примите мои искренние поздравления с юбилеем. <...> Уникальный актерский дар, индивидуальность помогли вам создать яркие образы русских женщин. Вы обладаете особой способностью: умеете быть доброй, волевой, сильной, преданной - всегда разной, но неизменно искренней и обаятельной", - говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что многие работы актрисы отмечены высокими орденами, а всенародно любимыми стали работы в картинах Василия Шукшина и Сергея Никоненко.

25 сентября 2023 года исполняется 85 лет Федосеевой-Шукшиной. Она дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" по роману Вениамина Каверина (1955). Широкую известность ей принесла роль студентки Тани в мелодраме Василия Ордынского "Сверстницы" (1959).