Во Владивостоке открылись Дни Эрмитажа

Как уточнили в пресс-службе "Почты России", на мероприятии состоялась церемония гашения открытки с "Цветами" Моннуайе

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Восьмые Дни Эрмитажа открылись во Владивостоке гашением почтовой открытки с изображением картины Жан-Батиста Моннуайе "Цветы", сообщает пресс-служба "Почты России".

"Дни Эрмитажа во Владивостоке начались с ежегодной церемонии гашения почтовой карточки с изображением произведения из коллекции Приморской картинной галереи, которое в 1930-е годы было передано из фондов Государственного Эрмитажа. Эта церемония - событие эксклюзивное, ни в одном другом городе России ничего подобного нет. В этом году на открытке изображен натюрморт французского художника XVII века Жан-Батиста Моннуайе "Цветы". После нанесения оттиска специального штемпеля почта доставит карточки во все центры Эрмитажа", - цитирует пресс-служба директора Приморской государственной картинной галереи Алену Даценко.

Дни Эрмитажа во Владивостоке проходят уже в восьмой раз по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и при поддержке правительства Приморского края.

"Почта России" и Приморская государственная картинная галерея более 15 лет выпускают почтовые конверты и открытки с изображением шедевров мировой культуры. Гости Дней Эрмитажа смогут подписать открытки, а мы их доставим получателям", - приводит пресс-служба слова регионального управляющего макрорегиона Дальний Восток "Почты России" Александра Трындина.

В программе Дней Эрмитажа во Владивостоке выставка "Святая Екатерина" Карло Дольчи. Из собрания Государственного Эрмитажа", фотовыставка Александра Дымникова "Панорамы Петербурга", мастер-классы для детей по линогравюре, знакомство с изданиями из фондов Эрмитажной библиотеки, лекторий и видеоконференции. Все желающие смогут присоединиться к ежегодной акции "Эрмитаж становится ближе".