Ингушетия представит на выставке "Россия" возрожденную технику ковроваляния

Целые войлочные полотна и национальные музыкальные инструменты будут украшать стенд региона и представлять историческую и культурную часть Ингушетии

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Технику изготовления войлочных ковров с национальными орнаментами, которую возродили в Ингушетии, власти республики представят на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. На ней также будут размещены возрожденные национальные музыкальные инструменты, сообщил ТАСС и.о. министра экономического развития региона Аслан Нальгиев.

"В нашей республике возродили древнее ремесло войлочного ковроткачества. Истинги (ингушские ковры - прим. ТАСС) с нашими национальными орнаментами и петроглифами стали визитной карточкой нашего региона. Также воссозданы древние музыкальные инструменты. Целые войлочные полотна и национальные музыкальные инструменты будут украшать наш стенд и представлять историческую и культурную часть Ингушетии", - сказал Нальгиев.

По его словам, в Ингушетии создана ассоциация войлочного ковроткачества. В нее входят десятки женщин, которые делают уникальные ковры.

Республика также представит на форуме свой промышленный потенциал. "В последние годы в республике активно развиваются промышленность и агропромышленный комплекс, нам есть что показать. К примеру, продукцию заводов алюминиевых профилей "РИАК" и радиаторов отопления "АТМ", перезапущенных обувной и швейной фабрик, <…> яблоки и томаты из cада-гиганта "Ингушетия" и агрокомплекса "Сунжа", минеральную воду "Ачалуки" и мясные изделия птицекомплекса "Южный". Это лишь малая часть того, что мы намерены показать", - добавил собеседник агентства.

Создание истингов в Ингушетии было возрождено в 2018 году на средства фонда президентских грантов историко-географическим обществом (ИГО) "Дзурдзуки". Позже ИГО снова получило грантовую поддержку - на возрождение древнего музыкального искусства и воссоздание утраченных музыкальных инструментов ингушей.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.