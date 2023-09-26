В Перми после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль "Просвет"

Он состоится 4-5 ноября

ТАСС, 26 сентября. Фестиваль света "Просвет" впервые после двухлетнего перерыва пройдет в Перми 4-5 ноября. Об этом сообщили в оргкомитете "Пермь-300".

"В Перми определены даты проведения фестиваля света "Просвет". Мероприятие впервые после двухлетнего перерыва пройдет 4 и 5 ноября. [Фестиваль] стал частью программы "Пермь-300", - говорится в сообщении.

В 2023 году конкурс для участия в фестивале будет открытым: свои заявки могут оставить претенденты из любого города страны и с любым опытом.

"В год юбилея нам важно дать возможность пермским художникам с любым опытом в медиаискусстве поработать с сильнейшими авторами и техническими командами. В свою очередь для именитых команд участие в третьем фестивале "Просвет" становится возможностью показать свои новые работы и лучшие задумки для горожан, туристов и профессиональной публики, приезжающей в Пермь специально", - приводятся в тексте слова продюсера фестиваля, руководителя креативного агентства GS Team Андрея Михайловского.

Как рассказали организаторы, главной темой фестиваля станет "Искусство будущего". "Главная задача нашего фестиваля - это знакомство посетителей с качественным мультимедиа-искусством и открытие новых имен. В этом году мы с художниками пофантазируем и постараемся сформировать образ будущего", - цитируют в оргкомитете куратора фестиваля Влада Александрова.

В 2019 и 2020 годах участниками фестиваля света "Просвет" были ведущие российские художники и студии, локацией для мэппинга становился фасад Театра оперы и балета, а аудиовизуальные инсталляции располагались в цехах социокультурного пространства "Завод Шпагина", Кунгурской пещере, цирке и планетарии. Новая телебашня преображалась в масштабное интерактивное полотно, где каждый зритель мог управлять подсветкой объекта. Площадки фестиваля в 2023 году, программу и список участников организаторы представят в октябре. Авторы проекта отмечают, что среди локаций будут новые интересные пространства, скрытые до этого от горожан. Фестиваль света "Просвет" проводится АНО "Агентство новых технологий".