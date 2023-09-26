В Челябинске 18 октября начнет работу выставка "Тебе, Небесному Царю"

Ее создали из артефактов XIV-XX веков Музеев Московского Кремля

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля откроют 18 октября в Челябинске выставку "Тебе, Небесному Царю", на которой покажут уникальное собрание предметов, датируемых XIV-XX столетиями. В экспозиции впервые будет представлен уникальный литургический прибор, созданный в неоготическом стиле во второй четверти XIX века, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

"18 октября в Историческом музее Южного Урала откроется выставка "Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля". Экспозиция создавалась специально для челябинцев и является уникальным собранием, охватывающим значительный хронологический период от XIV века до начала XX столетия. Она рассказывает о традициях украшения храмов, различных церковных церемониях, особенностях почитания икон. Некоторые памятники впервые покинули стены кремлевского музея", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что к редким памятникам московской живописи принадлежат Царские врата - символически и художественно значимая часть храмового убранства. На выставке продемонстрируют врата с изображениями Благовещения и четырех евангелистов, они происходят из церкви Рождества Богоматери в Московском Кремле.

Также на выставке представят три напрестольных креста. В экспозиции можно будет увидеть Евангелия, созданные в конце XIX - начале ХХ веков. Заключенное в ларец Евангелие подарили в 1903 году генерал-губернатору Москвы, великому князю Сергею Александровичу и его жене великой княгине Елизавете Федоровне.

По данным пресс-службы, на выставке покажут выдающиеся по художественному воплощению сосуды для Евхаристии. Самый ранний - потир, выполненный, как следует из надписи на его поддоне, в 1621 году по заказу князя Федора Ивановича Милославского, видного государственного деятеля России. Сосуд был вложен князем в Макарьевский Желтоводский монастырь "по своих родителех и по себе в наследие вечных благ и будущего ради покоя жизни".

Кроме того, по информации Минкультуры Челябинской области, на выставке впервые представят уникальный литургический прибор, созданный в неоготическом стиле во второй четверти XIX века. Он является единственным известным на данный момент примером евхаристических сосудов, изготовленных из стекла.