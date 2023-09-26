Концерты в честь 100-летия Бурятии пройдут в Кремлевском дворце 14-15 ноября

Артисты представят старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Республики Бурятия, пройдут 14-15 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщила журналистам в Улан-Удэ статс-секретарь - заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

"В ноябре пройдут мероприятия в Кремлевском дворце. Жители центральной части, москвичи и гости города, которые будут в эти дни непосредственно в Москве, смогут прийти и посетить прекрасное, прикоснуться к уникальной культуре", - сказала замминистра.

Она отметила, что будет возможность и посетить Международную выставку-форум "Россия", где также будет представлена Республика Бурятия.

Согласно афише Кремлевского дворца, 14 и 15 ноября Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" представит концертную программу "Моя Бурятия": выступят солисты, музыканты, балетная труппа. Артисты представят старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции. Кроме того, состоится шоу "Блеск Азии".

Жители Бурятии начали праздновать юбилей республики 30 мая, тогда в Театре оперы и балета в Улан-Удэ состоялось торжественное собрание общественности, прошла научная конференция "Трансграничье Востока России в модернизационных процессах XX-XXI вв." - для участия в ней в Улан-Удэ съехались представители из 34 регионов России и Монголии. Летом в столице Бурятии прошел Сурхарбан - народный праздник, посвященный 100-летию республики.