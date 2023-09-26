В Петербурге создадут новый музыкальный кластер

Он будет расположен на Думской улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Музыкальный кластер на базе Центра музыкальной культуры "Чайковский" будет создан на Думской улице, прилегающей к Невскому проспекту. О такой перспективе сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции, посвященной концертному сезону Петербурга.

"Продолжается активная работа на Думской улице в помещениях, которые закреплены городом за Центром музыкальной культуры "Чайковский". Ему принадлежит Думская башня. Прилегающее к башне здание с концертным залом сейчас находится на реконструкции. Мы планируем в конце 2024 года провести там первые большие концертные программы", - рассказал Болтин.

По его прогнозам, в 2025-2026 годах комплекс ремонтно-реставрационных работ будет завершен окончательно. "Таким образом, здесь появится целый кластер музыкальной культуры, где будут и творческие студии, и лаборатории, и помещения для репетиций, и студии звукозаписи", - сказал руководитель комитета.

В состав Центра музыкальной культуры "Чайковский" входит Губернаторский симфонический оркестр, который занимает свою нишу в музыкальной жизни города и выступает на разных площадках. Коллектив, созданный 10 мая 1945 года, как оркестр Победы, готовит серию программ к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, где прозвучит музыка ленинградских композиторов.

В ближайших планах Губернаторского оркестра - уже в середине октября - большой фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" под художественным руководством дирижера и композитора Антона Лубченко. Центральным событием фестиваля станет первое в истории оркестра выступление на сцене Концертного зала Мариинского театра. По личному приглашению маэстро Валерия Гергиева оркестр исполнит там концертную версию оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" с участием солистов Мариинского театра.