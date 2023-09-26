В Казани состоялась мировая премьера балета "Иакинф"

Автором либретто балета выступил поэт Ренат Харис, оригинальную хореографию создал Александр Полубенцев

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Новый сезон Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля открылся мировой премьерой балета "Иакинф" Резеды Ахияровой, передает корреспондент ТАСС.

"Я была давно наслышана об отце Иакинфе. Меня всегда интересовал этот человек, потому что его судьба очень необычна. У него был сильный внутренний конфликт, он был монахом и в то же время был выдающимся ученым, синологом, исследователем Китая. Это противоречие раздирало его на протяжении очень многих лет", - рассказала журналистам Ахиярова.

В центре сюжета постановки судьба выпускника Казанской духовной семинарии Никиты Бичурина (1777-1853), в монашестве отца Иакинфа. Он был видным ученым-востоковедом, одним из основоположников отечественной синологии и первым исследователем Китая, получившим общеевропейскую известность. По сюжету, и в мирской, и в монашеской жизни он сталкивается с непростым духовным выбором, попадает в сложные обстоятельства, однако в конечном счете обретает покой. Действие трех актов балета происходит в трех разных городах - Казани, Пекине и Санкт-Петербурге.

"Я изучала различные документы, смотрела фильмы, много читала, чтобы окунуться в эту эпоху, начало XIX века. Я попыталась передать своей музыкой то время: и Китай, и Петербург. Работала я не спеша, где-то в течение года балет был готов", - поделилась Ахиярова.

Автором либретто балета выступил поэт Ренат Харис, оригинальную хореографию создал Александр Полубенцев, художник-сценограф - Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель постановки и дирижер - Айрат Кашаев.