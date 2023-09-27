В России работают над лентой о "крестном отце" "Звездных войн" Павле Клушанцеве

Съемки фильма завершились в Санкт-Петербурге и Ленобласти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Актер Сергей Гилев исполнит главную роль в фильме "Планета" о советском режиссере Павле Клушанцеве. Съемки картины завершились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершились съемки художественного фильма "Планета" о советском режиссере Павле Клушанцеве с Сергеем Гилевым в главной роли, - рассказали в пресс-службе. - Павел Клушанцев - легендарный советский режиссер, чье творчество опередило свое время. Создатель "Звездных войн" Джордж Лукас называл его "крестным отцом" своей космической саги. Отсылки к его фильмам есть не только в картинах Лукаса, но и в работах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона".

Режиссером фильма выступил Михаил Архипов, который также является одним из авторов сценария. В центре "Планеты" история создания Клушанцевым фантастического фильма "Планета бурь" - картины об экспедиции на Венеру, которая вышла через два дня после полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Специально для съемок этого фильма Клушанцев разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы, включая инопланетных чудовищ, робота-андроида и летающий вездеход. Режиссер также экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, а также работал с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство.

В пресс-службе фильма отметили, что в картине героя Гилева будут звать не Павлом Клушанцевым, а Николаем Беренцевым. В "Планете" также снялись Дарья Мельникова и Денис Ясик. По словам создателей, в картине будут использованы архивные материалы из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга - чертежи, эскизы Клушанцева, раскадровки к фильмам и кадры кинохроники. Кроме того, авторы решили максимально отойти от использования компьютерной графики и воссоздать спецэффекты Клушанцева. Специально для этого был построен большой купольный павильон для комбинированных съемок.