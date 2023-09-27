В России спрос на литературу о Древнем Риме вырос на 26% на фоне популярности мемов

Самым популярным нон-фикшн произведением о Древнем Риме стала книга римского императора и философа Марка Аврелия "К себе самому", сообщили в "Литресе"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Интерес к литературе в категории "Древний Рим" вырос в сентябре на 26% на фоне интернет-тренда и мемов, в которых пользователи узнают, как часто мужчины думают о Римской империи. Самым популярным нон-фикшн произведением о Древнем Риме стала книга римского императора и философа Марка Аврелия "К себе самому", сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

"На протяжении нескольких недель в социальных сетях пользователи делятся ответами представителей мужского пола на вопрос о том, как часто они думают о Римской империи. На фоне популяризации тренда книжный сервис "Литрес" решил проанализировать интерес читателей к цифровым произведениям в категории "Древний Рим". В период с 1 по 25 сентября 2023 года пользователи читали нон-фикшн литературу о Древнем Риме на 26% больше, чем с 1 по 25 августа текущего года", - говорится в сообщении.

По данным "Литрес", на неделе с 18 по 24 сентября, когда тема о том, как часто мужчины думают о Римской империи, стала активно обсуждаться в России, рост спроса составил 22%. "С начала года спрос на данную литературу среди аудитории сервиса вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом в целом категория "Древний Рим" демонстрирует рост на 18%", - добавили в пресс-службе.

Возглавила рейтинг нон-фикшн-произведений о Древнем Риме в сентябре книга Марка Аврелия "К себе самому". На втором месте - "SPQR. История Древнего Рима" Мэри Бирд. Замыкает топ-3 аудиокнига и путеводитель Виктора Сонькина "Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу".