В Москве на ВДНХ пройдут концерты и экскурсии к Международному дню музыки

В честь праздника с 29 сентября по 1 октября пройдут тематические мероприятия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Программу с лекциями, концертами и экскурсиями подготовили на ВДНХ в Москве к Международному дню музыки 1 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Ежегодно 1 октября отмечается Международный день музыки. В честь праздника главная выставка страны подготовила для гостей тематические мероприятия, которые приглашает посетить с 29 сентября по 1 октября", - говорится в сообщении.

В частности, в Музее славянской письменности "Слово" 30 сентября пройдет фольклорная лекция-концерт филолога и этнографа Александра Маточкина, где прозвучат народные русские былины и песни. А 1 октября в павильоне "Рабочий и колхозница" запланирована музыкально-литературная программа "Сказки для принцесс и их героев", посвященная сказкам Греции и Японии. В этот же день в центре "Космонавтика и авиация" пройдет тематическая экскурсия "Плейлист космонавта", на которой расскажут, какие песни первыми исполнялись с орбиты, какие музыкальные инструменты берут с собой в полет космонавты. Посетителей ждут и другие мероприятия.