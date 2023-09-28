Театр классического балета Касаткиной и Василёва даст три спектакля в Красноярске

Труппа представит балет-мелодраму "Дама с камелиями", "Дон Кихот" Людвига Минкуса и балет "Сотворение мира" на музыку Андрея Петрова

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Три спектакля привезет в Красноярск на гастроли Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, которые пройдут в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

"С 29 сентября по 1 октября с гастролями в Сибири в рамках федеральной программы "Большие гастроли" побывает Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. На сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского столичный театр представит три спектакля - балет-мелодраму "Дама с камелиями", "Дон Кихот" Людвига Минкуса и легендарную работу Касаткиной и Василёва - балет "Сотворение мира" на музыку Андрея Петрова, его премьера прошла в Мариинке в 1971 году", - сообщили в пресс-службе.

В балете "Дама с камелиями" партию Маргариты Готье исполнит ведущая солистка Театра классического балета Марина Волкова. "Марина в 2014 году окончила Красноярский хореографический колледж, работала в Красноярском театре оперы и балета, затем в Театре балета Бориса Эйфмана, театре "Санкт-Петербургский фестиваль балет", труппах в Китае и Риме. В 2020 году Марина Волкова вошла в состав труппы Театра классического балета, где успешно осваивает сольный репертуар", - сказали в пресс-службе театра.

Театр классического балета известен как Moscow Classical Ballet. Основу репертуара составляют собственные постановки Касаткиной и Василёва, солистов балета и хореографов. Самые ранние были впервые поставлены на сценах Большого и Мариинского театров. В репертуаре театра сегодня 28 спектаклей классической и неоклассической хореографии.