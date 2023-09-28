В Вологде намерены провести реставрацию живописи начала XVIII века в храме Иоанна Предтечи

Также требуется устройство отмостки и отвод воды от здания

ТАСС, 28 сентября. Реставраторы намерены до наступления холодов провести противоаварийные работы на уникальной живописи начала XVIII века в храме Иоанна Предтечи в Вологде. Это позволит сохранить живопись от разрушения, приступить к противоаварийным работам в здании, а впоследствии провести комплексную реставрацию, рассказала ТАСС художник-реставратор высшей категории ООО "Образ Севера", древлехранитель Вологодской епархии, председатель Вологодского отделения Союза реставраторов России Ольга Соколова.

"Сейчас проводятся противоаварийные работы на храме Иоанна Предтечи в Рощенье (старое название местности, где росли березовые рощи - прим. ТАСС). Это экстренные работы, которые требовались незамедлительно, потому что нижняя часть живописи и в четверике, и в алтаре находится в аварийном состоянии. Храм - один из древних объектов 1710 года. Живопись выполнили в начале XVIII века ярославские мастера. Она своеобразная, интересная, не похожа ни на какую другую. Сохранилась почти в полном объеме, но требуется ее укрепление, противоаварийные и реставрационные работы, чтобы сохранить и продолжить ею любоваться", - рассказала ТАСС реставратор.

По информации храма, церковь Иоанна Предтечи в Рощенье впервые упоминается в 1618 году, тогда была деревянная зимняя (отапливаемая) церковь в честь митрополита Московского Алексия, деревянная летняя Иоанна-Предтеченская церковь и колокольня. В 1710 году заложили строительство нынешней каменной церкви на месте сгоревшей деревянной. В 1924 году храм был закрыт, позже в нем действовал антирелигиозный музей, детский театр, архив, склады. В 2006 году храм вернули верующим, в нем стали проводить службы.

Как отметила реставратор, долгое время живопись не реставрировалась. Сейчас происходит большой подсос влаги через фундамент и стены, которые сейчас в рыхлом состоянии. Требуется устройство отмостки и отвод воды от здания.

"Первоочередное сейчас - это противоаварийные работы на живописи, потом продолжатся работы по архитектуре здания, проектом уже определено обустройство полов с небольшим подогревом. Затем пойдут строительные работы, обустройство отмостки. В дальнейшем требуется продолжить полный комплекс реставрационных работ не только на нижнем ярусе, а задействовать в реставрации практически все объемы и все высотные отметки живописи. Затяжная реставрация на этом объекте понятна, поскольку реставрационные работы требуют последовательности, а для сохранения живописи нужно создать необходимый температурно-влажностный режим", - сообщила мастер.

Особенности храма

У здания необычная архитектура, что отразилось на композициях внутреннего убранства: на четверик поставлен восьмигранник, а восьмигранник уже выходит в восьмилотковый свод и в открытый барабан, куда попадает свет.

"Работа ярославских иконописцев здесь очень достойная. Присутствует иконография, посвященная Иоанну Предтечи, в честь которого построен храм. Есть сюжеты, которые не повторяются в других церквях. Присутствие различных орнаментов, кулисок также говорит о том, что живопись уникальна", - отметила реставратор.

В свое время искусствовед Игорь Грабарь относил фрески церкви Иоанна Предтечи в Рощенье к лучшим образцам русской фресковой живописи XVIII века.