Бурнашев заявил, что продолжить творить и снимать кино в России, несмотря на запрет "Айты"

Режиссер добавил, что в жизни бывают более значимые трагедии и потери

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Режиссер Степан Бурнашев - создатель самого кассового якутского фильма "Айта" - продолжит снимать фильмы в России, несмотря на ситуацию с отзывом у этой картины прокатного удостоверения. Об этом Бурнашев написал в своем Telegram-канале.

"Прокатное удостоверение фильма "Айта" была отозвано. Что я думаю по этому поводу? Грустно и абсурдно. <...> Все произошедшее не означает, что теперь я буду плакаться в подушку и перестану снимать фильмы. В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом", - написал режиссер.

Накануне Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта". Ранее "Ведомости" сообщили, что "Айта" пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме Бурнашева "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

Фильм Бурнашева вышел в российский прокат 30 марта 2023 года, где собрал свыше 25 млн рублей. По сюжету, девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по якутскому поселку, подозрение падает на сотрудника полиции, Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

"Если внимательно посмотреть фильм "Айта", то вы не увидите ни одного отрицательного персонажа. Афоня плохой? Человек, который подвозит людей на машине в проливной дождь? Или он плохой, потому что он рассказывает анекдоты на работе? Или выполняет работу по-своему? А может он плохой потому, что готов пожертвовать собой ради спасения других? Сколько таких добрых людей знаете в современном обществе?" - написал Бурнашев.

Некорректные параллели

Режиссер также призвал не проводить параллели между сюжетом его фильма и событиями 2018 года, когда в Якутске уроженец Киргизии похитил и изнасиловал местную жительницу. Тогда женщине удалось сбежать и сообщить о преступлении. Происшествие вызвало общественный резонанс и волнения в регионе.

"Историю, которая легла в основу фильма "Айта", мне рассказали в 2015 году (случилась она еще раньше), и решение снять его принял тогда. Информационный вброс с обвинениями в замене в сюжете фильма киргизского мигранта на русского полицейского показывает, что эта проблема фейк-ньюс в нашем обществе стоит очень остро, - написал Бурнашев. - Несмотря на сложившуюся ситуацию, я все еще верю в людей. Я верю, что мы умеем анализировать, думать и общаться".

Бурнашев - популярный якутский режиссер, сценарист и продюсер. Его предыдущие фильмы "Черный снег", "Другая жизнь", "Ыт" были отмечены на престижных российских и международных кинофестивалях. "Айта" стала 13-й картиной 40-летнего режиссера. Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил за "Айту" награду фестиваля "Зимний" как лучший режиссер. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.