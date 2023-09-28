На форуме коллекционеров в Петербурге представят редкие книги и печатную графику

Свои произведения представят, в частности, современные художники Виктор Лукин, Валерий Корчагин и Эмиль Гузаиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Книги художника (авторские арт-объекты в форме книги), редкие малотиражные издания и печатную графику представят на первом форуме коллекционеров в Санкт-Петербурге. Площадкой для мероприятия, которое состоится 7-8 октября, станет Библиотека книжной графики имени М. Ю. Лермонтова, сообщили в пресс-офисе организаторов.

"В библиотеке соберутся художники, издатели и печатники из Москвы и Петербурга. Художники, а точнее, в данном случае бук-артисты, представят свои работы в уникальном жанре "книги художника", издатели - редкие малотиражные издания в оригинальных техниках печати, а владельцы печатных студий - редкую малотиражную графику, созданную при помощи раритетных технологий", - говорится в сообщении.

Свои произведения представят, в том числе, современные художники Виктор Лукин, Валерий Корчагин, Юрий Штапаков, Эмиль Гузаиров, Виктор Ремишевский, Михаил Погарский и другие. Печатные работы выставит московская мастерская каменной литографии Екатерины Смирновой.

Как рассказал петербургский издатель, меценат и один из организаторов форума Тимофей Марков, одной из представляемых книг будет альбом "Сокровенный человек", посвященный памяти писателя Андрея Платонова. "Это девять уникальных панно, напечатанных вручную шелкографией в четыре цвета, они помещены в картонный и тканевый футляры. Тираж - 51 экземпляр - по количеству лет жизни писателя. Каждое панно - глава из жизни Андрея Платонова. Книга - наш совместный проект с Ромой Либеровым, режиссером одноименного документального фильма об Андрее Платонове", - приводятся в сообщении слова Маркова.

Участники и посетители форума также смогут увидеть коллекционную книгу "Ленинградский архитектурный конструктивизм" Михаила Карасика, "Великие и мелкие" художника Анатолия Белкина, "Манифест Маяковского" в виде чемоданчика с листовками, а также "Преступление и наказание" художника Юрия Штапакова - две скрепленные железными петлями грубые доски, между которыми в специально выдолбленную лунку помещен топор.

В дни форума для посетителей пройдут лекции и мастер-классы по типографике и печатному делу. В частности, все желающие смогут сделать свои оттиски на старинном печатном станке, входящем в постоянную экспозицию библиотеки книжной графики.