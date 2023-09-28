Спутница Алена Делона считает, что дети актера манипулируют им

Хироми Роллен, комментируя тот факт, что актер присоединился к жалобе детей на нее и подписал письмо с призывом покинуть его дом в Души, она заявила, что Делон не мог "поставить свою подпись под текстом письма, зная его содержание"

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Спутница французского 87-летнего актера Алена Делона Хироми Роллен полагает, что его дети манипулируют им. По ее мнению, Делон может не знать всех деталей ситуации с иском, который против Роллен подали его дети.

"Я даже не знаю, в курсе ли он, что они со мной делают с 5 июля", - сказала японка в интервью газете Le Parisien.

Комментируя тот факт, что Делон присоединился к жалобе детей на Роллен и подписал письмо с призывом к своей спутнице покинуть его дом в Души (департамент Луаре в центральной части Франции), она выступила с утверждением, что актер не мог "поставить свою подпись под текстом письма, зная его содержание". Роллен отвергла все обвинения со стороны детей актера и заявила, что у нее с Делоном были хорошие отношения.

Ранее дети французского актера направили в суд жалобу на спутницу отца, обвинив ее в причинении морального вреда. Позже Делон присоединился к этой жалобе против Роллен. По данным телеканала France 3, женщина, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. В соответствии с французским уголовным законодательством, за подобные действия может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф, размер которого может достигать €45 тыс.

Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал в Париже сын Делона Антони. Он обвинил ее в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с животным".

В свою очередь женщина подала жалобу против детей актера, обвинив их в клевете, насилии и краже.

Об Алене Делоне

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).

В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.