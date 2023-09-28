28 сентября, 20:17

Оперный певец Абдразаков рассказал, что мечтает о дирижерстве

Он также добавил, что после оперы "Атилла" мечтает поставить еще одну

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, дважды лауреат премии Grammy и обладатель "Золотой маски" Ильдар Абдразаков рассказал, что продолжает свою творческую и вокальную деятельность, однако хотел бы попробовать себя в дирижерстве. Об этом он сообщил журналистам перед концертом VI Международного музыкального фестиваля, который прошел в Мурманске.

Читайте также
В Мурманске состоялся концерт VI музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаКонцерт фестиваля Абдразакова собрал в Архангельске более 1,1 тыс. зрителейПутин направил приветствие участникам и гостям музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

"Если отставить творческую и вокальную деятельность, я бы хотел еще и дирижировать, открою вам маленький секрет. Но лучше быть хорошим певцом, чем не очень хорошим дирижером", - сказал Абдразаков.

Он также добавил, что после оперы "Атилла" мечтает поставить еще одну. "Это самая главная мечта моя как певца и художника. Мне безумно понравилась эта интересная работа с коллегами, оркестром, художниками именно в театре. Это моя мечта, и, в принципе, ее можно осуществить", - заключил Абдразаков.

Абдразаков впервые представил в Мурманске свой музыкальный фестиваль, который прошел с аншлагом. В его программу вошли арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина. Концерты уже состоялись в Архангельске и Мурманске, а также пройдут в Петрозаводске, Самаре и Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация