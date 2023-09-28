Оперный певец Абдразаков рассказал, что мечтает о дирижерстве

Он также добавил, что после оперы "Атилла" мечтает поставить еще одну

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, дважды лауреат премии Grammy и обладатель "Золотой маски" Ильдар Абдразаков рассказал, что продолжает свою творческую и вокальную деятельность, однако хотел бы попробовать себя в дирижерстве. Об этом он сообщил журналистам перед концертом VI Международного музыкального фестиваля, который прошел в Мурманске.

"Если отставить творческую и вокальную деятельность, я бы хотел еще и дирижировать, открою вам маленький секрет. Но лучше быть хорошим певцом, чем не очень хорошим дирижером", - сказал Абдразаков.

Он также добавил, что после оперы "Атилла" мечтает поставить еще одну. "Это самая главная мечта моя как певца и художника. Мне безумно понравилась эта интересная работа с коллегами, оркестром, художниками именно в театре. Это моя мечта, и, в принципе, ее можно осуществить", - заключил Абдразаков.

Абдразаков впервые представил в Мурманске свой музыкальный фестиваль, который прошел с аншлагом. В его программу вошли арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения великого русского баса Федора Шаляпина. Концерты уже состоялись в Архангельске и Мурманске, а также пройдут в Петрозаводске, Самаре и Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.