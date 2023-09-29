Театр сатиры откроет сезон премьерой комедии "Иван Васильевич" по Булгакову

Как сообщил худрук театра и режиссер постановки Сергей Газаров, пьеса была написана 90 лет назад

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры откроет 100-й сезон 29 сентября премьерой спектакля "Иван Васильевич" по пьесе Михаила Булгакова, которая в 1930-х годах была написана для этого театра. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра и режиссер постановки Сергей Газаров.

"Пьеса была написана 90 лет назад для Театра сатиры. Я не знал этого. И мне захотелось это поставить. <...> Что касается текста, он абсолютен - и тогда, и завтра, и послезавтра. В том и дело, что его [Булгакова] гений дает возможность каждому поколению открывать что-то новое", - сказал худрук.

Звучащий в спектакле текст, по его словам, канонический. Режиссер уверен, что персонажи Булгакова остаются понятными современному зрителю, а в его сюжетах чувствуется тревога о человеке, который пытается войти на территорию неизведанного. Как отметили в театре, этой постановкой худрук восстанавливает историческую справедливость, поскольку написанная для Театра сатиры пьеса так и не появилась на его сцене.

Жанр спектакля его создатели определили как комедию положений, где серьезные герои попадают в непредвиденные обстоятельства, а на сцене сталкиваются две эпохи. Одна эпоха будет растворяться в другой на глазах у зрителей с помощью современных технологий. На сцене сконструирована машина времени, которая отправляет героев 30-х годов прошлого столетия в древнюю Москву, а Ивана Грозного - в Банный переулок, дом 10.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник-постановщик, народный художник России Владимир Арефьев, хореограф Сергей Землянский, композитор Алексей Айги, художник по костюмам Мария Боровская, художник по свету, заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов.

Айги написал для постановки музыку, стилизовав фольклорные и современные мелодии. Арефьев детально воспроизводит палаты московского Кремля эпохи Ивана Грозного и коммунальную квартиру 30-х годов. Боровская старалась воссоздать не только крой и декор, но и принты разных эпох. "Каждая пуговица на манжете и каждая вытачка на платьях героев точь-в-точь повторяют исторические костюмы", - сообщили в театре, отметив, что стрельцы, бояре, стольники выходят на сцену в рубахах и шароварах эпохи, даже если эти детали скрыты под кафтаном. Землянский и артисты работали над образами, исследуя поведение, походку, жесты людей прошлого.

Артисты о ролях

В спектакле заняты народный артист России Юрий Васильев, актеры Антон Буглак, Илья Малаков, Александра Мареева, Майя Горбань, Лиана Ермакова, Ксения Худоба, Екатерина Хлыстова, Надежда Филиппова, заслуженный артист России Андрей Зенин, Федор Лавров, Артем Минин, заслуженный артист России Валерий Гурьев, а также Газаров.

Васильев, который играет управдома Буншу-Корецкого и Иоанна Грозного, признался, что испытывал огромное желание сыграть в этой пьесе, а при работе над образом отталкивался от игры Николая Черкасова в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. "Я больше шел от Черкасова нежели от Яковлева (Юрий Яковлев исполнил роль Бунши и Ивана Грозного в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"), потому что в фильме Эйзенштейна он более театральный", - поделился с журналистами артист.

Васильев рассказал, что готовясь к спектаклю, читал про Ивана Грозного, смотрел живописные полотна с его изображением. "Я, например, узнал, что он умер, играя в шахматы, что он вообще был очень образованным человеком", - отметил актер. Он также сообщил, что для его дублера мастера Мосфильма создали специальную маску. "Это интересный штришок к спектаклю", - добавил артист.

Газаров предстанет в постановке в роли Антона Семеновича Шпака. "Я рад, что участвую в этом спектакле, очень рад. Очень давно на сцене не играл, как-то так получилось у меня в жизни. И я очень рад, что возвращение мое [произошло] на этой великой сцене. Я очень горд, что на этой сцене, можно сказать, сейчас я дебютирую как актер", - заключил худрук.