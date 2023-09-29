На Херсонщине по программе ПФКИ частично отремонтировали шесть объектов культуры

Министр культуры региона Александр Кузьменко также отметил, что будет выделено финансирование на материально-техническое оснащение на общую сумму 85 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Шесть учреждений культуры в Херсонской области частично отремонтировали по программе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), сообщил ТАСС министр культуры региона Александр Кузьменко.

"Учреждения культуры Херсонской области принимают участие в программе Президентского фонда культурных инициатив, благодаря которому был проведен частичный ремонт шести объектов культуры. Также будет выделено финансирование на материально-техническое оснащение на общую сумму 85 млн рублей", - сказал Кузьменко.

По его словам, с помощью Адыгеи и Мордовии, которые являются регионами-шефами Херсонской области, а также Центральной научно-реставрационной проектной мастерской Министерства культуры РФ проводятся работы на четырех объектах культуры региона.

"Детские библиотеки Каховского, Новокаховского, Великолепетихского, Верхнерогачинского, Горностаевского и Чаплынского районов Херсонской области получили 4 тыс. книг и более 20 коробок канцелярских товаров по линии региона-шефа Рязанской области. Краснодарский край также направил книги в библиотеки Херсонской области", - отметил он.

"На данный момент одной из главных целей реставрации и реновации учреждений культуры является создание культурно-досуговых центров на базе музеев и библиотек для комфортного, а самое главное полезного времяпрепровождения", - добавил Кузьменко.

По состоянию на 1 августа 2023 года количество работающих учреждений культуры в Херсонской области увеличилось до 191, в них работают 1 993 человека.