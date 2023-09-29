Смоленский музей подарил Могилеву выставку о Петре I и Смоленской крепости

Передвижная планшетная выставка объединяет копии документов, гравюр, старинных карт

ТАСС, 29 сентября. Государственный музей "Смоленская крепость" к 315-летию битвы при Лесной подарил выставку, посвященную российско-белорусскому наследию эпохи Петра Первого, Могилевскому краеведческому музею имени Е. Р. Романова, сообщил ТАСС директор "Смоленской крепости" Сергей Пиляк.

"Это планшетная выставка, которую музей представил в Смоленской и Вологодской областях, в Подмосковье. Теперь экспозицию привезли в Могилев, смонтировали, провели первую экскурсию. Презентация выставочного проекта позволила по-новому рассмотреть российско-белорусское наследие эпохи Петра Первого. Выставка останется в Могилеве в музее имени Романова", - сказал собеседник агентства.

Передвижная планшетная выставка объединяет копии документов, гравюр, старинных карт - они касаются наследия Петра Первого, связанного со Смоленской крепостью. Особое место в экспозиции занимает рассказ о триумфе, который Петр Первый отпраздновал в Смоленске после победы над шведским войском у деревни Лесной (ныне в Славгородском районе Могилевской области) 28 сентября (9 октября) 1708 года.

Как отметил директор музея, к 315-летию знаменательной даты в Смоленской области провели диалоговое мероприятие, посвященное наследию Петра Первого. Ученые и музейщики из Смоленской, Псковской, Могилевской областей и Санкт-Петербурга обсудили потенциальный туристический маршрут, который мог бы охватить места важных исторических событий, объединяющих страны Союзного государства. Делегация представителей российских музеев и университетов в свою очередь отправилась в Могилев для расширения культурных связей.

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, крупнейшая кирпичная крепость мира, была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3 км. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".