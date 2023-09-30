Новгородский театр "Малый" представил новую постановку "Вафельное сердце"

Еще один премьерный показ пройдет 1 октября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" в субботу представил премьеру - спектакль "Вафельное сердце" по книге Марии Парр в постановке режиссера Надежды Алексеевой. Еще один премьерный показ состоится 1 октября, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Вафельное сердце" уже можно назвать настоящей классикой современной литературы для детей, книга вышла в 2005 году, и с тех пор норвежскую писательницу часто называют "современной Астрид Линдгрен". Этот спектакль - путешествие в страну первой любви, первых тревог и сомнений и радость настоящей дружбы", - рассказали в театре.

Как напомнили в пресс-службе, книга переведена на десятки языков, на русском она появилась благодаря переводчику Ольге Дробот, повествует о дружбе и приключениях двух подростков на маленьком острове Щепки-Матильды. "Мальчик Трилле и его одноклассница Лена постоянно попадают в разные переделки и приключения - хулиганистый характер Лены дополняет осторожность Трилле, но вместе они способны творить чудеса и учиться дружбе. Особые отношения здесь и с вафлями - ведь лучше всего на острове их умеет печь Баба-Тетя, создавая свой рецепт с большой любовью", - рассказали в театре.

В новом спектакле Трилле и Лену сыграли актеры Данила Бурсин и Марина Вихрова, многочисленных обитателей, соседей и родителей играет вся труппа театра. "Вафельное сердце" стало дебютом в детском спектакле для молодых актеров Дарьи Карповой, Ирины Савельевой, недавно завершивших актерское образование в НовГУ. Спектакль поставлен при поддержке федерального проекта "Культура малой Родины".