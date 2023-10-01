Фильм испанского режиссера признали лучшим на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Картина удостоилась главной награды смотра - "Золотой раковины"

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Лента испанского режиссера Хайоне Камборды "Или рог" (O corno) признана лучшим фильмом 71-го Международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне. Картина удостоилась главной награды смотра - "Золотой раковины".

Актеры Марсело Субиотто и Тацуя Фудзи получили награду "Серебряная раковина" за лучшие актерские работы.

Смотр, в ходе которого были представлены десятки кинолент, начал работу 22 сентября. В номинации "Новые режиссеры" в этом году был также представлен фильм режиссера-постановщика Или Малаховой "Привет, мама". По итогам смотра приз в этой номинации получила картина Bahadur the Brave режиссера из Индии Дивы Шах.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.

В 2021 году лучшим фильмом смотра была признана "Голубая луна" (Crai nou) режиссера Алины Григоре, а в прошлом году - лента режиссера Лауры Моры "Короли мира" (Los reyes del mundo).