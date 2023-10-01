Театр "Современник" посвятит сезон Галине Волчек

В 2023 году отмечается 90-летие со дня рождения одного из семи основателей театра

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" посвятит 68-й сезон 90-летию со дня рождения Галины Волчек, которая почти полвека занимала пост художественного руководителя театра. В планах труппы - спектакли по Евгению Водолазкину, Льву Толстому и Джерому Сэлинджеру.

"Начинаем 68-й сезон нашего театра. Этот сезон для нас всех ознаменован тем, что 19 декабря исполнилось бы Галине Борисовне Волчек 90 лет. Этот сезон мы решили посвятить нашей любимой Галине Борисовне", - сказал на сборе труппы директор театра Юрий Кравец.

В 2023 году "Современник" отмечает 90-летие со дня рождения Галины Волчек - одного из семи основателей театра. В связи с этим событием коллектив готовит проект "Современник. Планета Волчек", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Перед сбором труппы прошел вернисаж одноименной фотовыставки, развернутой в фойе театра. Ее открыли директор театра, актеры Светлана Иванова и Иван Стебунов. Экспозицию можно будет посмотреть в течение всего театрального сезона. Также на Чистопрудном бульваре ближе к концу года будет развернута фотовыставка, посвященная Волчек. В день 90-летия со дня рождения Волчек театр представит спектакль-посвящение "Волчек - наш современник".

В творческих планах театра - постановка Сергея Тонышева "Чагин" по новому роману Евгения Водолазкина. Премьера состоится 7 октября. Идея постановки родилась у режиссера на лаборатории "Хочу как О.Н.", стартовавшей в "Современнике" в прошедшем сезоне. Александр Назаров 18 ноября планирует представить "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка, а Гарик Сукачев 30 ноября покажет премьерный спектакль "САШАШИШИН" по роману Александры Николаенко.

В марте 2024 года ожидается премьера постановки Гульназ Балпейсовой "Здесь живут люди" по роману Атола Фугарда, в марте-апреле - "Над пропастью во ржи" по роману Джерома Сэлинджера режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек. Также в этом сезоне режиссер Петр Шерешевский начнет работу над спектаклем "Анна Каренина" по мотивам романа Льва Толстого. Премьера планируется на конец мая - начало июня 2024 года. Также в июне зрители увидят спектакль Алины Кушим "Симон" по роману Наринэ Абгарян.

Кроме того, труппа представит спектакль об основателях "Современника" "КВАША: А вдруг?". А в следующем сезоне, в частности, репертуар могут пополнить спектакли "Утиная охота" и "Иванов". Сезон труппа откроет вечером постановкой Волчек "Три товарища". Директор также сообщил, что театр в апреле запустит фестиваль студенческих спектаклей "Неформат". "По итогам будут вручаться премии в честь основателей театра "Современник", - сказал Кравец.