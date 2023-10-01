Башмет уверен, что музыка делает человека лучше

Она наполняет душу эмоциями, добавил народный артист СССР

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в своем поздравлении с Международным днем музыки отметил, что музыка делает человека лучше и наполняет душу эмоциями.

Международный день музыки ежегодно отмечают во всем мире 1 октября.

"Замечательно, что каждый год мы отмечаем День музыки. Для меня музыка и есть сама жизнь во всех ее проявлениях, - сказал ТАСС Башмет. - Музыка, как я уверен, делает любого человека лучше, наполняет его душу эмоциями".

Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Швейцарии. Впервые Международный день музыки отметили 1 октября 1975 года.