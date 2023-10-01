Бабкина назвала народную музыку мудрым и добрым видом искусства

По словам народной артистки РФ, такая музыка напоминает о предках

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народная артистка РФ Надежда Бабкина в своем поздравлении с Международным днем музыки назвала народную музыку чистым, добрым и мудрым искусством, которое напоминает о предках.

Международный день музыки ежегодно отмечают во всем мире 1 октября.

"Часто мне говорят, что народная музыка, народная песня - "не формат, - поделилась с ТАСС Бабкина. - Народная песня - это не имеющее возраста чистое, мудрое, говорящее о добре искусство. Это не формальное произношение слов, душа начинает работать".

Также, по мнению артистки, сама по себе народная музыка напоминает людям, "чьей земли мы уроженцы, кто наши предки". "И человек подспудно испытывает радость и гордость за то, что является представителем этой земли, этой страны. За то, что все вокруг создано твоими предками. Вот это заложено в народной музыке и песне", - заключила собеседница агентства.

Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Швейцарии. Впервые Международный день музыки отметили 1 октября 1975 года.