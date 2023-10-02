В Иркутске сообщили о завершении реставрации самой древней книги из архивных фондов

Это первый опыт работы специалистов с такими сложными повреждениями, отметила заместитель директора Государственного архива региона Анны Сердюковой

ТАСС, 2 октября. Специалисты Государственного архива Иркутской области отреставрировали самое древнее дело, хранящееся в фондах, - приходную книгу десятинному и выдельному оброчному хлебу за 1667 год. Об этом сообщило правительство Иркутской области.

"Специалистами Государственного архива Иркутской области отреставрировано самое древнее дело, хранящееся в фондах. Приходная книга десятинному и выдельному оброчному хлебу за 1667 год была поражена одним из самых агрессивных видов грибковой инфекции, при которой изменяется цвет и плотность листов, они становятся хрупкими и при малейшем физическом контакте разрушаются", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Государственного архива Иркутской области Анны Сердюковой, это первый опыт работы реставраторов с такими сложными повреждениями. "На момент начала реставрации было практически безвозвратно поражено около 10-20% каждого листа", - цитирует правительство слова Сердюковой.

На первом этапе обработки каждый лист книги погружался в дезинфицирующий раствор и очищался, отдельно просушивался, а затем помещался на карантин на 6 месяцев.

Приходная книга десятинному и выдельному оброчному хлебу - самое старинное дело по истории заселения и развития Иркутской области. В книге находится информация, касающаяся экономических и исторических предпосылок развития хлебопашества в Сибири, а также сведения о первых пашенных крестьянах - в тексте указаны их имена и фамилии.