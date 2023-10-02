В Самаре прошел концерт оперного певца Ильдара Абдразакова

В программе прозвучали увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов

ТАСС, 2 октября. Оперный певец, дважды лауреат премии Grammy и обладатель "Золотой маски" Ильдар Абдразаков выступил в Самаре. Вечер прошел под эгидой сразу двух международных фестивалей, сообщили ТАСС в пресс-службе Самарской филармонии.

"На сцене Самарской филармонии выступает звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков. Вечер прошел под эгидой двух музыкальных фестивалей - "Шостакович. Над временем" и VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Мероприятие прошло с аншлагом, проданы все 975 мест", - сообщили в пресс-службе.

Ильдар Абдразаков отметил, что два фестиваля совпали неслучайно. "Мы с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем <...> идем рядом. Дело в том, что у него день рождения 25 сентября, а у меня день рождения - 26 сентября. Как же нам не идти рядом? И я очень много исполняю его музыки. И даже есть записи из разных концертных залов мира", - сказал журналистам Абдразаков перед концертом.

В программе прозвучали увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. В концерте также приняли участие солист музыкального театра "Геликон-Опера" Алексей Тихомиров, солист Мариинского театра Станислав Трофимов, приглашенный солист Мариинского театра Кирилл Белов, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - ежегодный проект организованного певцом Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены. VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Концерты уже состоялись в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, также пройдет концерт в Казани. ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.