На телеканале "Москва 24" стартует спецпроект к юбилею Владимира Машкова

Он представит серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством народного артиста России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьера спецпроекта "Худрук" к юбилею народного артиста РФ Владимира Машкова состоится 2 октября на телеканале "Москва 24", сообщили в отделе по связям с общественностью Театра Олега Табакова.

"2 октября телеканал "Москва 24" представит спецпроект "Худрук", приуроченный к юбилею народного артиста РФ, художественного руководителя театра и театральной школы Олега Табакова Владимира Машкова, который в ноябре отметит 60-летие", - говорится в сообщении.

Проект представит серию документальных портретов актеров Московского театра Олега Табакова под руководством Машкова. Особенность проекта в том, что его авторы раскрывают Машкова не только как артиста театра и кино, но и как педагога и наставника. Героями спецпроекта также стали молодые артисты, среди которых Антон Рогачев, Владислав Миллер, Милана Бру.

До 6 октября включительно, по будням, зрители смогут больше узнать о Машкове и артистах театра Олега Табакова в эфире медиапроекта "Сити" телеканала "Москва 24" в 19:45 и 22:45.