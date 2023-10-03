Международный фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве с 19 по 21 декабря

Продюсерский центр "Мувистарт" открыл прием заявок, который продлится до 5 ноября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Дни короткометражного кино" (Short Film Days) в 2023 году пройдёт с 19 по 21 декабря в Москве, сообщили ТАСС организаторы.

"Продюсерский центр "Мувистарт" открывает прием заявок на участие в Международном кинофестивале "Дни короткометражного кино" (Short Film Days), который пройдет 19-21 декабря 2023 года. О месте проведения основной программы будет сообщено дополнительно", - сообщили организаторы.

Заявки на участие в фестивале, который состоится в Москве, могут подать авторы игровых, документальных и анимационных фильмов российского и международного производства 2022-2023 годов хронометражем до 30 минут. Работы принимают до 5 ноября включительно. После окончания фестиваля в разных регионах России до 31 января 2024 года пройдут некоммерческие показы.

Фестиваль "Дни короткометражного кино" учрежден Союзом кинематографистов России в 2014 году. В период с 2014 по 2021 год проект носил название "Всероссийская акция "День короткометражного кино" (Short Film Day). Начиная с 2022 года проект, получив статус международного фестиваля, стал известен как "Дни короткометражного кино" (Short Film Days). Организатор - продюсерский центр "Мувистарт" при поддержке Союза кинематографистов России, Фонда поддержки регионального кинематографа.