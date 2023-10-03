На выставке в Музее Фаберже представили около 300 икон в драгоценных окладах

Среди особо ценных экспонатов - образы, служившие подношениями российским императорам и их семьям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Около 300 русских икон в ювелирных окладах, созданных лучшими мастерами в XVIII-XX веках, представлены на выставке в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС. Среди особо ценных экспонатов - образы, служившие подношениями российским императорам и членам их семей по случаю особых событий.

"Проект уникален тем, что никогда в мире не было аналогичной выставки. <…> Такой выставки не было ни во времена царской России, ни во времена советской России, ни в [современной] России, - рассказал журналистам председатель правления фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. - Выставка уникальна и по составу: она прослеживает абсолютно всю историю драгоценного оклада с XVIII века и заканчивая началом XX века".

В экспозиции демонстрируется обширная подборка произведений из коллекций мецената Михаила Карисалова и собрания Музея Фаберже. Как отметил основатель музея Виктор Вексельберг, особенность выставки - не только в ее масштабе, но и в том, что изначально эти иконы не были предназначены для всеобщего обозрения, они создавались для личного пользования. "На выставке можно увидеть, с какой любовью и как филигранно оформлялись иконы, как, стараясь следовать моде, знаменитые ювелиры все же отдавали дань традициям и с почтением относились к канонам. Большинство произведений после революции 1917 года долгие годы оставались за рубежом, теперь они доступны российскому зрителю", - добавил Вексельберг.

Отдельные разделы выставки посвящены русскому и неорусскому стилям и знакомят посетителей с работами лучших мастеров своего времени, трудившихся на фабриках П. А. Овчинникова, И. П. Хлебникова, И. П. Сазикова, А. И. Кузмичева, в мастерской "живописца по эмали" Ф. И. Рюкерта и других. "Петербургский" стиль отражен в произведениях мастерских Ф. А. Верховцева, А. В. Любавина, Н. Г. Владимирова, И. С. Брицына, фабрики братьев Грачевых, фирмы К. Гана и петербургских мастерских фирмы Карла Фаберже.

Отдельную небольшую, но очень ценную группу произведений на выставке составляют иконы, служившие подношениями российским императорам и членам их семей по случаю августейших событий. Среди них - изготовленный фирмой Карла Фаберже складень, который подарила императрице Александре Федоровне ее старшая сестра Елизавета по случаю венчания с императором Николаем II; а также икона с изображением Святителя Николая Чудотворца, преподнесенная Николаю II от старообрядцев Рогожской общины в 1894 году.

Выставка "Красота святости и святость красоты" будет доступна для посещения в Белоколонном зале Музея Фаберже с 4 октября по 31 декабря 2023 года.