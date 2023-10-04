Российский национальный оркестр планирует выступить в Китае в 2024 году

Художественным руководителем РНО осенью 2022 года стал Александр Рудин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) отправится на гастроли в Великий Новгород, Махачкалу и другие города, а в 2024 году коллектив планирует выступление в Китае. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"В этом году уже прошли выступления [РНО] в Калининграде с лауреатами нашего XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, в Уфе, Оренбурге, Самаре, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Омске и Сочи. Впереди гастроли в Великом Новгороде, Махачкале, Владикавказе, Грозном и других городах. Кроме этого, у Российского национального оркестра в планах выступить в Китае в 2024 году", - написала Любимова.

Министр также напомнила, что художественным руководителем РНО осенью 2022 года стал Александр Рудин. "В 2023-2024 годах он проведет свой первый полноценный сезон в новой должности", - отметила она. В предстоящем сезоне оркестр продолжит сотрудничество с артистами Денисом Мацуевым, Вадимом Репиным, Ильдаром Абдразаковым и Хиблой Герзмавой.