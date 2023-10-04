Лауреатом премии "Ясная Поляна" стала Саша Николаенко за роман "Муравьиный бог: реквием"

В номинации "Иностранная литература" победил македонский писатель Венко Андоновский с книгой "Пуп света"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лауреатом крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Современная русская проза" стала писательница Саша Николаенко с романом "Муравьиный бог: реквием", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения в Бетховенском зале Большого театра.

"Я буду рад за любого из шестерых [финалистов], но особенно рад за нашего лауреата. Саша Николаенко, "Муравьиный бог: реквием", - объявил председатель жюри премии, советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Награду в номинации "Иностранная литература" получил македонский писатель Венко Андоновский за книгу "Пуп света", который приехали на торжественную церемонию лично. Премию также получила Ольга Панькина за перевод этого романа на русский язык.