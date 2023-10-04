В Петербурге запустили новый проект "Опыт русской духовности. Естественный рубеж"

По замыслу организаторов, культурно-просветительская лаборатория будет включать в себя цикл из 11 лекций, выставки, драматургическую лабораторию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Новый культурно-просветительский проект "Опыт русской духовности. Естественный рубеж" на отечественном опыте конца ХlХ - начала ХХ веков запущен в Петербурге. Эта идея реализована на средства Президентского фонда культурных инициатив.

"Задачей проекта является рассмотрение человеческой личности через четыре разные оптики. Это - литература, музыка, изобразительное искусство и естественные науки рубежа ХlХ-ХХ веков, времени великих открытий во многих сферах творчества", - сказала на пресс-конференции автор проекта режиссер Евгения Богинская. Она возглавляет Фонд поддержки театра имени Ленсовета, который активно подключился к этому проекту.

В центре художественного исследования - четыре знаковые фигуры этой переломной эпохи - писатель Лев Толстой, композитор Игорь Стравинский, художник Василий Кандинский и хирург Николай Пирогов. Каждый из них совершил выдающиеся открытия в своей сфере деятельности, послужив и Отечеству, и всей мировой цивилизации.

По замыслу организаторов, культурно-просветительская лаборатория, рассчитанная на 15 месяцев, будет включать в себя цикл из 11 лекций, выставки, драматургическую лабораторию, в которой четыре молодых автора напишут одноактные пьесы на основе дневников избранных персон. Эти произведения будут представлены зрителям в формате эскизов спектаклей, а затем изданы отдельной книгой.

В новом проекте объединили свои силы и возможности Российский государственный институт сценических искусств, Центральная городская публичная библиотека имени Владимира Маяковского и Военно-медицинский музей, который располагает богатейшим фондом Николая Пирогова из двух тысяч единиц хранения и собственным любительским театром.

Вход на весь лекционный цикл будет свободным.