Под Псковом открылась выставка картин военного художника Алексея Шнявина

В экспозиции представлены фотографии из личного семейного архива, каталоги, статьи из газет, телеграммы

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли выставку, посвященную самобытному художнику Алексею Шнявину, который в годы Великой Отечественной войны сражался в рядах Красной армии и был награжден медалью "За боевые заслуги". В экспозиции представлены редкие архивные документы и произведения мастера, на которых в том числе запечатлены мотивы, связанные с Псково-Печерским монастырем, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Музее истории города Печоры открылась выставка художественных работ самобытного художника Алексея Федоровича Шнявина, посвященная 125-летию со дня его рождения. На ней также представлены фотографии и документы из фондов музея. В экспозиции представлены фотографии из личного семейного архива Шнявина. Представлены также каталоги художника, статьи из газет, различные телеграммы. В современной России эта выставка представлена впервые", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в экспозиции представлена картина "Родной дом" - первая работа, с которой началась творческая деятельность мастера.

"На выставке собраны художественные работы мастера, на них изображен печорский край, деревенский быт, в том числе мотивы, связанные с Псково-Печерским монастырем. Основная его тема - родная природа, жизнь деревни. В своих картинах Алексей Федорович не только художник, но и этнограф, так как многие его работы были посвящены деревенскому быту. Он один из немногих художников Печорской земли, который сумел прочувствовать неяркую, неброскую красоту природы родного края", - уточнила собеседница агентства.