В широкий прокат выходит фильм "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Конюхова

Главную роль в картине исполнил Федор Бондарчук

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Приключенческая биографическая драма Игоря Волошина "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Федора Конюхова выходит в российских кинотеатрах в четверг, сообщила пресс-служба прокатной компании "Централ партнершип".

"Хороший ответ на вопрос "Зачем это все?" у нас в фильме дает сам герой. Мне желание "выше, дальше, сильнее" по-человечески всегда было понятно. Когда у тебя есть к этому стремление, когда внутри все гудит от возможностей, которые дает мир, - этим даром грех не воспользоваться, ты сам себя предаешь, если не пользуешься выданным шансом. И в ход на этом непростом пути идет уже не инстинкт самосохранения - здесь главенствует другая чисто человеческая черта: любопытство и тяга ко всему новому. Будем честны, не осторожность привела нас к великим открытиям и покорению самых затаенных уголков земного шара - до полюсов мы добрались благодаря таким большим мечтателям, как Федор Конюхов", - цитирует пресс-служба Бондарчука.

В основу сценария легла история кругосветного полета, который Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Большая часть съемок, в том числе "австралийская" часть проходила в Дагестане, поскольку из-за локдауна и закрытых границ съемочная группа не смогла попасть на место реального старта Конюхова. Большая часть картины посвящена самому полету путешественника на воздушном шаре в экстремальных условиях - Конюхов попадает в ураган, оставаясь без связи, без сна и почти без воздуха.

"Мне кажется, что Федор Конюхов, как никто другой осознал уникальность дара, которым он обладает. И то, что и с этим даром нужно работать. Он - этот дар - заключается в том, что Конюхов способен договариваться с тем, с чем простой смертный договориться не в силах - со стихией. Во время его путешествий его мучат, треплют, истязают, но оставляют в живых и прислушиваются к нему. Если можно так выразиться, то в ветхозаветном, архетипичном понимании этого слова, он близок пророкам, которые видят больше остальных и напрямую говорят с Богом", - привели в пресс-службе слова Волошина.

Для сцен путешествия на воздушном шаре создали специальную 3D-модель аэростата - по параметрам того летательного аппарата, на котором путешествовал сам Конюхов. При этом лишь около 30% снятых в фильме сцен сделаны с использованием компьютерной графики.

В фильме также снялись Евгений Ткачук, Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, а также британские и ирландские актеры: Бреффни Морган, Алекс Уильямс, Эд Опп, Мартин Кук и Килиан Шуберт. Музыку к фильму написал народный артист России композитор Алексей Рыбников.