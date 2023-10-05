В Железноводске к 200-летию со дня рождения Льва Толстого создадут терренкур

С такой инициативой выступили представители Государственного музея Л. Н. Толстого и культурного центра имени Л. Н. Толстого в городе

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Терренкур имени Льва Толстого обустроят в Курортном парке Железноводска к 200-летию со дня рождения писателя, который не раз бывал на курорте. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Бакулин.

"В рамках развития Курортного парка в Железноводске появится терренкур Толстого. В курортном городе уже есть Лермонтовский и Пушкинский терренкуры, и к 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого к 2028 году появится еще один именной терренкур", - сказал Бакулин.

По его словам, с инициативой о создании терренкура выступили представители Государственного музея Л. Н. Толстого и культурного центра имени Л. Н. Толстого в Железноводске.

"Указ о праздновании такой даты президент России Владимир Путин издал еще 2 февраля 2022 года. Мы приближаемся к одному из главных юбилеев Русского мира - 9 сентября 2028 года исполнится 200 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Проектировщики уже приступили к разработке нового терренкура. Он, как и другие, будет наполнен тематикой Льва Николаевича и известными произведениями писателя", - рассказал глава Железноводска.

Толстой неоднократно бывал в Железноводске. В городе-курорте известный писатель отметил свой 25-й день рождения и, находясь в Железноводске, получил известие, что его первая повесть опубликована.