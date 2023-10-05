Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоена актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Они отмечены за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Куценко родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Актер Театра имени Моссовета с 2008 года. Снимался в фильмах "Ночной Дозор", "Все могут короли", "Параграф 78" и других.