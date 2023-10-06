Театр Музкомедии покажет мировую премьеру мюзикла "Франкенштейн"

В команду создателей спектакля вошли музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, художник-постановщик Анастасия Пугашкина, хореограф Светлана Хоружина, художник видео Илья Старилов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Театр музыкальной комедии покажет мировую премьеру мюзикла "Франкенштейн" Романа Игнатьева в постановке главного режиссера театра "Ленком Марка Захарова" Алексея Франдетти. Спектакль создан по мотивам романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей", который спустя два столетия после выхода книги сохранил свою актуальность.

"Изначально мы планировали поставить американский мюзикл категории Б, который шел в небольших театрах по мотивам этого романа. И мы уже полностью придумали спектакль, как в этот момент у нас отозвали права. Кто-то на моем месте, наверное, сдался бы и все. Но я сдаваться не привык. И хотя нас это отбросило ровно на два года, но за это время мы создали свой абсолютно оригинальный спектакль, и мне кажется, эта работа сейчас только в плюс. В данном случае это абсолютно российский продукт", - рассказал ТАСС Алексей Франдетти.

В мюзикле действие романа перенесено в 70-е годы прошлого столетия, что поддерживает главное музыкальное и стилистическое решение спектакля: классический рок-н-ролл. Композитор Роман Игнатьев известен, как автор таких хитов музыкального театра, как мюзиклы "Анна Каренина", "Монте-Кристо" и "Граф Орлов".

Режиссер добавил, что ему прекрасно работалось в этом спектакле, поскольку команда собралась из людей, с которыми он так или иначе пересекался на разных постановках. В команду создателей спектакля вошли музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, художник-постановщик Анастасия Пугашкина, хореограф Светлана Хоружина, художник видео Илья Старилов.

Роман "Франкенштейн" неоднократно экранизировался и воплощался на сцене как в драме, так и в музыкальных жанрах - от бурлеска и мюзикла до балета. Интерес к этому произведению объясняется тем, что в эпоху открытий, связанных с генной инженерией, вопрос ответственности ученого за свои опыты в этой области, оказался по-особому острым для всего человечества.