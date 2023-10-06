На Камчатке на фестивале "Звук вокруг" представят музыку разных эпох

Концерты пройдут в течение трех недель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Звук вокруг" Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина открылся на Камчатке. Гости культурного мероприятия в течение трех недель смогут послушать музыку разных эпох, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Первые фестивальные выходные - с 6 по 8 октября - будут посвящены XVIII веку. Первым открытием века Просвещения в деталях станет лекция директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизаветы Лихачевой, посвященная культурному ландшафту Европы в этот период. Далее Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова и музыканты Андрей Березин, Сергей Полтавский и Константин Щенников-Архаров сыграют знаменитые произведения Джованни Паоло Пандольфи, Мориса Равеля, Никола Маттеи и других композиторов", - сообщили в оргкомитете.

Уточняется, что 13-15 октября гостям представят музыку эпохи импрессионизма, а 21-22 октября - современные композиции.

Фестиваль "Звук вокруг" в Петропавловске-Камчатском проходит во второй раз. Он продолжает традицию фестиваля звукового искусства Sound Around, который проходит в Балтийском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина с 2012 года. В программе, помимо концертов, запланированы творческие лаборатории, лекции, встречи с художниками. Горожан приглашают стать соавторами фестиваля и активно сотрудничать с художниками и музыкантами.