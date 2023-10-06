В Екатеринбурге стартовал VII Симфонический форум России

Он собрал порядка 600 музыкантов и экспертов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. VII Симфонический форум России собрал в Екатеринбурге порядка 600 музыкантов и экспертов, в том числе шесть оркестров из разных уголков Российской Федерации. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

"В программе седьмого форума <…> будет представлено 12 концертов - 6 в Екатеринбурге и 6 в городских филармонических залах Свердловской области. <…> Шесть оркестров: центр России - Национальный филармонический оркестр России и оркестр Белгородской области, Северо-Запад - оркестр Карельской государственной филармонии, "ворота в Сибирь" - Омск, Омский симфонический оркестр, <…> Урал - Уральский филармонический [оркестр], <…> оркестр Челябинской филармонии. <…> Мы очень рады, что Екатеринбург остается местом встречи российских оркестров. <…> Порядка 550 музыкантов [выступят на форуме], плюс участники деловой программы - всего порядка 600 участников форума", - рассказал он.

Все концерты будут также транслироваться в виртуальных концертных залах, на сайте и в группе во "ВКонтакте" Свердловской филармонии, на портале "Культура.РФ". Ожидается, что на мероприятия форума придут порядка 8 тыс. офлайн-зрителей, а также онлайн-зрители из разных точек мира.

В рамках форума помимо культурной программы стартует и деловая - гостей ждут лекции, обсуждения. "В деловой программе примут участие свыше 60 менеджеров, директоров, дирижеров, которые представляют 23 региона нашей страны от Калининграда до Новосибирска, от Сургута до Ставрополя", - сказал Хасанов.

Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая отметила важность того, что форум дает возможность обсудить музыкантам "оркестровую кухню", актуальные проблемы. В частности, считает она, встреча позволит обсудить и внести коррективы в учебные и образовательные процессы на всероссийском масштабе. Также, поделилась Кривицкая, на форуме будет презентована книга "Симфонические оркестры России" Андрея Устинова.

VII Симфонический форум России проходит в Екатеринбурге с 6 по 11 октября.