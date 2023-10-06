В Петербурге пройдут гастроли Московского Губернского театра в конце октября

Труппа представит "На всякого мудреца довольно простоты" и "Остров Сокровищ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Большие гастроли Московского Губернского театра (МГТ) состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 октября. Труппа под руководством Сергея Безрукова представит спектакль-посвящение Олегу Табакову "На всякого мудреца довольно простоты" и "Остров Сокровищ" по Роберту Льюису Стивенсону из детского репертуара, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"На всякого мудреца довольно простоты" будет показан в Петербурге впервые. Спектакль состоится на сцене ДК Ленсовета", - отметили в пресс-офисе. Этот спектакль Безрукова представляет собой восстановленную постановку его учителя Олега Табакова, которая шла на сцене "Табакерки" 17 лет. Сам Безруков сыграл в ней главную роль более 200 раз.

Как отметил Безруков, в 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения Александра Островского, и именно этот спектакль по одноименной пьесе драматурга было решено привезти на гастроли в Петербург в честь юбилея. "Наверняка среди зрителей в зале будут те, кто видел этот спектакль во время гастролей Театра Табакова. Но нас это не смущает, потому что я точно знаю, что актерский ансамбль в нашем театре мощный, достойный, а "Мудрец" - это именно актерский спектакль. В этой пьесе потрясающие характеры, очень сочные персонажи, играть которых - сплошное удовольствие. И мне хотелось, чтобы в этом спектакле артисты Губернского театра заново открыли для себя мир Островского. Это великий автор, он писал о нас с вами, его пьесы вне времени", - привели в пресс-офисе слова Безрукова.

Детский спектакль "Остров сокровищ" режиссера Алексея Серова МГТ представит петербургской публике 28 и 29 октября. За два дня театр покажет его в ДК "Выборгский" четыре раза. На спектаклях в 12:00 главную роль Джона Сильвера исполняет Сергей Безруков, в 17:00 - Григорий Фирсов.

Огромную вращающуюся декорацию для этого спектакля создал петербургский художник Марсель Калмагамбетов. "Она становится то ютом шхуны "Испаньола", то фортом на острове сокровищ, то входом в хижину Бена Ганна в самом сердце диких джунглей. В постановке артисты МГТ демонстрируют свои музыкальные таланты: пираты поют, пускаются в пляс, бьют в барабаны, играют на других музыкальных инструментах", - отметили в пресс-офисе. По словам режиссера Серова, в "Острове сокровищ" воплотился старый советский принцип создания произведений для детей - "точно так же, как для взрослых, только лучше".

Гастроли МГТ организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ по направлению "Ведущие театры".