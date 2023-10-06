Художнику Александру Шилову присвоили звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин отметил его особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Шилов, который празднует 80-летний юбилей, удостоен звания Героя труда России. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовых актов.

"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Шилову Александру Максовичу - художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова", - говорится в документе.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Аналогичное звание (Герой Труда, позже - Герой Социалистического Труда) существовало в СССР.

В современной России звание Героя Труда появилось в 2013 году. Оно было учреждено указом главы государства для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".