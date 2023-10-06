Трио Dark Matter из Архангельска открыло рок-фестиваль "Беломор-Буги"

Всего в фестивале примут участие 15 команд из 10 городов

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Тридцатый рок-фестиваль "Беломор-Буги" открылся в Архангельске, первыми на площадку вышло трио Dark Matter, которые играют синтез электронной музыки и тяжелого рока, а всего в фестивале будут участвовать 15 команд из Архангельской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кирова, Сыктывкара и Ухты, рассказал ТАСС организатор фестиваля Александр Мезенцев.

"Как всегда, мы постарались внести географическое разнообразие в программу, <...>, сейчас у нас 15 групп из 10 городов, - сказал Мезенцев. - Открыли программу Dark Matter (Архангельск), это инструментальное трио, миксующее такие жанры, как рок, синтвейв и капельку драм-эндбэйса. Энергичные темпы, мощные риффы и мелодичные мотивы - это все основа коллектива. Электронная музыка и тяжелый рок в одном флаконе".

Принципиальной политикой фестиваля, как подчеркивает Мезенцев, остается поддержка провинциальных рок-групп России. "Вместо одной известной я лучше приглашу четыре не раскрученных", - отметил он. При этом организаторы выбирают интересную качественную рок-музыку, созданную в разных регионах страны. Если регион не был до этого представлен на фестивале, это может быть аргументом, чтобы пригласить команду, но необязательно.

В этом году на фестивале будут разные направления: Okapi Busdriver из Жуковского представляют коктейль из ломаного prog, надрывного post и metal с нотками психоделии, Jackson Band из Санкт-Петербурга - олдскульный русскоязычный hard’n’roll, "Петрович Бэнд" из Вологды "исповедуют" блюз. Приедут и ветераны сыктывкарского андеграунда, для которые чаще выступают перед небольшой аудиторией. "Приглашена группа "Оприход" из Сыктывкара. Хотя, может, она не совсем будет типичная для большой сцены, но музыка интересная, очень оригинальная", - сказал Мезенцев.

Среди участников есть и группы, которые играли на первых фестивалях "Беломор-Буги". "Blind Vandal - нельзя сказать, что активно концертируют, но играть не разучились, "Трупный яд" - команда из Мирного, "Форт-Нокс" - прекрасная команда, два раза выступали, по прошествии десяти лет снова пригласили, музыка их все лучше", - добавил организатор фестиваля. Фестиваль завершится 7 октября, он проводится при поддержке Фонда развития культуры и искусства Архангельской области.

О "Беломор-Буги"

За годы проведения "Беломор-Буги" на его сцене выступили более 400 рок-групп из 69 городов России, а также 28 зарубежных групп из Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, Армении, Нидерландов, Канады, США, Италии, Казахстана, Швейцарии, Франции, Бельгии, Великобритании.

Рок-фестиваль в Архангельске проводится с января 1995 года. "Беломор-Буги" является одним из старейших отечественных рок-фестивалей.