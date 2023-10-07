В Риме состоялась презентация книги "Как Запад спровоцировал войну на Украине"

Автор книги Бенджамин Абелоу хотел бы, чтобы его труд издали и в России, но полагает, что дома в США у него могут быть из-за этого неприятности

РИМ, 7 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Презентация перевода на итальянский язык книги американского писателя и историка Бенджамина Абелоу "Как Запад спровоцировал войну на Украине" состоялась в одном из центральных книжных магазинов Рима. Автор, работающий в Вашингтоне, лично рассказал о своем труде, вышедшем у него на родине чуть более года назад.

Сейчас, как он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, книга переведена на немецкий, польский, датский, словенский и голландский. "Вскоре книга выйдет во Франции. Она очень хорошо продается в Америке", - рассказал автор. Он хотел бы, чтобы книгу издали и на Украине, и в России. Но в первом случае, по его мнению, это может "быть просто физически опасно". Во втором же, как признался Абеллоу, он не хотел бы иметь неприятности дома. "Как-то меня предупредили знающие Госдеп люди, что американские власти на это могут посмотреть с подозрением. И я не знаю, что они могут сделать - ограничить возможность путешествовать или забрать мои деньги. Я не знаю, поэтому посмотрим", - сказал он.

В книге, которая родилась первоначально из эссе, автор, внимательно проанализировав заявления представителей западных властей, включая США и НАТО, демонстрирует, как они занимаются дезинформацией и распространением фейков, навязывая их миру. Он, по сути, развеивает утверждения, что во всем виновата Россия, вскрывает пропагандистскую суть западных установок.

В своем выступлении перед публикой он затронул историю с подрывом "Северных потоков", ответственность за который лежит, по мнению автора книги, на администрации президента США Джо Байдена, а также лживые заверения, что РФ не хочет переговоров. Ссылаясь в том числе на интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, Абелоу говорит, что в первые месяцы СВО попыток переговоров, которые приблизились к соглашению, было не менее трех, но все они были сорваны США и Великобританией.

"Общественное мнение меняется, люди начинают задавать вопросы, не следуя слепо мейнстриму", - сказали в издательстве Fazi, опубликовавшем книгу в Италии. Абелоу считает, что общественное мнение меняется и в Америке, и для реальных изменений необходимо, чтобы люди и там, и в Европе оказывали давление на правителей.

В презентации приняли участие итальянский актер, драматург и театральный деятель Мони Овадия, который прямо заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский "виноват в трагедии своего народа", а также бывший мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис. Сейчас вместе с журналистом Микеле Санторо и другими общественными деятелями он работает над списком кандидатов "За мир" на выборах в Европарламент в следующем году.