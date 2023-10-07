Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Фигаро"

Режиссером постановки выступил Денис Бокурадзе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля режиссера Дениса Бокурадзе "Фигаро" по мотивам пьесы "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше состоится на Основной сцене Театра на Таганке. В постановке заняты, в частности, директор театра, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова и народная артистка РФ Лариса Долина.

"Это актерский спектакль. Именно актеры здесь решают все. Здесь практически нет никаких эффектов, ничего тут не летает, не падает, не взрывается. Мне очень важно не прикрывать актеров, а достать их и показать. Насколько они талантливы, настолько и будет хорошо идти спектакль", - рассказал ТАСС Бокурадзе.

Как отметили в пресс-службе театра, постановщик не переносит действие в сегодняшний день, при этом и не совсем классическая постановка. Бокурадзе видоизменил некоторые сцены, добавив поэтический текст. Стихи к спектаклю написал заслуженный артист России Николай Денисов - автор хитов советской эстрады. "Для того, чтобы было движение, ритм, мы с Николаем Денисовым переработали некоторые сцены", - пояснил режиссер. По его словам, это позволило создать определенный ритм, соединить повествование с музыкальными номерами.

Музыку к спектаклю сочинил композитор Арсений Плаксин."Задача была, чтобы в конце спектакля люди выходили и напевали, чтобы с приподнятым настроением уходили домой", - сказал ТАСС композитор, высоко оценив работу актеров и музыкантов.

Действие сопровождает живой оркестр и украшают авторские рисунки Виктора Никоненко, который стал сценографом постановки. Вместе с режиссером над спектаклем также работали хореограф Александр Шуйский, художник по свету Евгений Ганзбург, художник по костюмам Илария Никоненко. Музыкальным руководителем выступил Армен Погосян.

О ролях

Ирина Апексимова предстает в образе Графини, Лариса Долина - в роли Марселины. Фигаро играет Роман Колотухин. Также в спектакле участвуют Дарья Авратинская, Игорь Ларин, Анастасия Лазукина, Филипп Котов и другие артисты. Как рассказала ТАСС Лариса Долина, участвовать в спектакле ей предложил режиссер, но это не первая постановка с ее участием в Театре на Таганке. Она играет также в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит".

По словам артистки, создателям спектакля хотелось, чтобы зрители получили удовольствие, вспомнили известный сюжет, но посмотрели на него с другой стороны. "Мы немножко фактуру поменяли, но сюжет остался тем же, прежним, - отметила собеседница агентства. - Моя героиня не очень похожа на ту Марселину, которую придумал Бомарше. Но тем не менее она очень светлая, цельная натура. И перевоплощается быстро очень: из взбалмошной, жесткой женщины превращается в добродетельную мамашу".

Пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" французского драматурга Пьера Бомарше не раз ставилась в России. Впервые российские зрители увидели ее в 1785 году на сцене Михайловского театра. Премьерные показы в Театре на Таганке пройдут 7 и 8 октября.